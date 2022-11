Milan-Fiorentina 2-1: il tabellino della gara di San Siro

Ieri sera si è giocato il match Milan vs Fiorentina. Andiamo assieme a vedere il tabellino della gara dell'ultima sfida del 2022

“Dallo Spezia alla Fiorentina: ancora un 2-1, ancora con un gol nel finale a San Siro al termine di una partita sofferta. Si chiude con tre punti il 2022 del Milan, che batte i Viola grazie all'autogol nel finale di Milenković dopo che Barák aveva risposto, nel primo tempo, alla rete in avvio di Leão. Un risultato che premia la voglia di crederci della squadra di Pioli, che ha saputo soffrire: la Fiorentina ha colpito un palo con Biraghi e, sempre nel finale, Tomori ha salvato sulla linea un tentativo di Ikoné. Il Milan però ha anche saputo creare, sfiorando più volte il gol soprattutto in avvio di secondo tempo”.

Napoli sempre a -8

“Importante segnalare l'ottimo impatto, da subentrati, di Sergiño Dest - rebus di difficile risoluzione sull'intera fascia destra per gli avversari - e di Aster Vranckx, autore del cross nell'area piccola che ha generato l'autogol decisivo. L'anno solare che ci ha riportato sul tetto d'Italia (e tra le prime 16 d'Europa) si chiude con una partita intensa, energica, che ci permette di restare al 2° posto in classifica (in solitario aspettando il posticipo Juventus-Lazio) e a -8 dal Napoli capolista. Adesso la pausa Mondiale e il training camp di Dubai a dicembre: alla ripresa, il 4 gennaio 2023 alle 12.30, i rossoneri saranno di scena sul campo della Salernitana”.