Milan-Fiorentina, il commento: finisce 2-1 al Meazza, Napoli sempre a -8

La cronaca del primo tempo

Parte forte il Milan. I rossoneri vanno subito in vantaggio al secondo minuto quando Giroud imbuca bene per l'accorrente Leao che punta dritto la porta e la piazza là dove Terracciano non può arrivarci. La reazione della Fiorentina non si fa attendere. Al minuto 8 viola vicini al pareggio con il tiro di Biraghi da posizione ravvicinata che si stampa sul palo. Gioca bene la Fiorentina e alla fine il pareggio arriva. Azione avvolgente della viola che arriva in area con facilità, Barak spalle alla porta si gira e la piazza. Palla in rete e parità ristabilita. Gli uomini di Italiano prendono in mano il pallino del gioco e si fanno preferire, ma è il Milan ad andare due volte vicina al vantaggio prima del riposo. Recupero palla alto dei rossoneri, Leao serve Tonali in area ma il mediano non riesce a finalizzare e si fa chiudere in angolo. Poi è Brahim che penetra in area di rigore, scavalca Terracciano con un pallonetto ma Venuti salva clamorosamente tutto sulla linea. 1-1 all'intervallo.