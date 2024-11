Il Milan verso le Feste: da Gattullo alla collezione natalizia

Il Milan ha annunciato le iniziative in vista delle festività, come la collaborazione con Gattullo e la collezione di Natale. Ma non solo

Il club rossonero è sempre molto attivo anche nelle iniziative fuori dal campo. Si avvicinano infatti le festività natalizie, per le quali la società ha preparato importanti collaborazioni. Queste iniziative si vanno ad aggiungere a quelle per celebrare i 125 anni del club. Il sito ufficiale del Milanha fornito maggiori dettagli. Di seguito, in particolare, quelli sulla campagna multicanale, la collaborazione con Gattullo e la collezione natalizia. Ecco cosa c'è da sapere.

"IL CALORE DELLE FESTIVITÀ NELLA CAMPAGNA MULTICANALE

La convivialità e il calore proprio delle Festività trascorse con i propri cari guidano il racconto della nuova campagna digitale rossonera, che sarà declinata su molteplici canali e tre diversi momenti che accompagneranno l'avvicinamento a un momento tanto speciale dell'anno.

Tanti i rappresentanti della famiglia milanista che si ritroveranno intorno a un tavolo imbandito per dar vita alla campagna: a partire da Mister Fonseca ai calciatori e le calciatrici della Prima Squadra maschile e femminile, i bambini e le bambine del Settore Giovanile rossonero, passando per il Vice Presidente Onorario Franco Baresi e il Brand Ambassador Daniele Massaro. Proprio questi ultimi sono protagonisti del primo momento della campagna multicanale, recandosi nella storica sede milanese della Pasticceria Gattullo per ritirare uno speciale panettone, dando ufficialmente il via al periodo delle feste.

DALLA COLLABORAZIONE CON GATTULLO ALLA SPECIALE COLLEZIONE DI PRODOTTI PER LE FESTIVITÀ

Il legame tra il Milan e Gattullo, da oltre 60 anni un simbolo di tradizione, qualità e maestria artigianale, ha radici profonde. Già nel 1963, la pasticceria realizzò su richiesta di Nereo Rocco una speciale torta per celebrare la vittoria rossonera della Coppa dei Campioni. In occasione del 125º Anniversario del Club, questo legame si rinnova con la creazione di un panettone d'eccellenza, in edizione limitata, che porta i colori rossoneri e il sapore autentico di Milano in tutto il mondo.

Nel corso delle Festività, ai tifosi rossoneri sarà inoltre dedicata una ricca varietà di prodotti e idee regalo, già in vendita presso gli store ufficiali AC Milan, sia fisici che digitali. Dall'immancabile Christmas Jumper - in tre varianti: tartan, classic jumper, e una destinata agli amici a quattro zampe - ad accessori dedicati, come calze, tazze, ornamenti e articoli per bambini. Ai prodotti più legati alle festività si aggiungono anche quelli dedicati ai 125 anni del Milan. Dall'elegante photobook celebrativo prodotto con Assouline e la collezione AC Milan x New York Yankees, al Be@rbrick rossonero realizzato con Medicom Toy e le maglie ufficiali PUMA, oltre alle collezioni speciali lanciate recentemente dal Club". (acmilan.com)