Calciomercato Milan – Scambio da pazzi: “Rafael Leao in cambio di…” / News

Continuano a circolare diverse novità e indiscrezioni di calciomercato in orbita Milan, tra news pesanti e anche alcune clamorose suggestioni. In queste ore, ad esempio, la Gazzetta dello Sport ha rilanciato l'indiscrezione - che noi vi avevamo già anticipato nelle scorse ore - di un possibile ritorno di fiamma del Milan per Brahim Diaz già in vista del mercato di gennaio. Ipotesi al momento complicata per diversi fattori, ma comunque da tenere in considerazione. Le novità, però, non si limitano a questo, anzi. Tra possibili colpi di calciomercato in entrata ma anche pesanti cessioni e scambi folli, noi abbiamo racchiuso le ultime notizie più importanti e clamorose nella nostra consueta raffica di mercato sul Milan: senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito a sfogliare tutte le flash news una dopo l'altra <<<