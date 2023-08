Nocerino: “Questo Milan è da Scudetto, farebbe bene anche in Premier”

L'ex centrocampista del Milan, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle prospettive della squadra e del mercato rossonero

Oggi comincia il conto alla rovescia: lunedì prossimo il Milan tornerà in campo per sfidare il Bologna nella prima giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport ha interpellato Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, sulla squadra di Pioli e sul mercatosvolto finora.

L'ex rossonero èfiducioso: "Questo Milan è da Scudetto. Per me potrebbe giocare e fare bene anche in Premier, perché ha giocatori adatti a quel ritmo: Pioli ha costruito una squadra molto aggressiva, mi ha colpito".

Nocerino non vede incognite: "Io non ne vedo. Il Milan si è rinforzato con giocatori di livello internazionale e il mercato è stato fatto sulle idee di gioco dell'allenatore. In Serie A i rossoneri non sono inferiori a nessuno".