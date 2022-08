Vittoria per il Milan nella partita inaugurale della Women’s Cup 2022

“Ritmi alti in avvio: da un lato Milan vicino al gol nei primi minuti con Thomas, dall'altro al 10' Giuliani è reattiva nel dire di no al tentativo dalla destra di Hiwatari. Le rossonere passano in vantaggio al limite della mezzora di gioco, concretizzando una buona conduzione di gara. Al 29' un recupero a centrocampo di Fusetti lancia capitan Bergamaschi , che legge bene il taglio da sinistra di Piemonte: è di Martina il primo gol della Women's Cup 2022, quello del meritato vantaggio della squadra di Ganz. Tokyo non si disunisce e sfiora il pari al 38' con Ueki, il cui tentativo finisce di poco alto sopra la porta di Giuliani, ma complessivamente il Milan gestisce il finale di tempo senza concedere altre occasioni pericolose”.

“Dopo una chance delle giapponesi su punizione, al 52' occasione importante per Thomas, il cui tentativo di destro sfiora il palo. Le rossonere giocano bene, continuano a costruire gioco e raddoppiano al 64' con il primo gol con la maglia del Milan di Kosovare Asllani: cross basso dalla destra di Thomas per la numero 9 rossonera che ribadisce in rete da pochi passi. Nel finale di gara, all'81', arriva anche il terzo gol del Milan e la doppietta personale per una scatenata Asllani: dopo un cross di Thrige respinto dalla difesa giapponese, triangolo nello stretto tra la svedese e Rubio e appoggio in pallonetto sul portiere in uscita. Un minuto dopo le giapponesi accorciano con Shimizu, ma il Milan controlla senza patemi fino al fischio finale”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla partita vinta ieri dalle rossonere allenate da Maurizio Ganz.