News Milan, mercato: Sky svela la lista di Maldini, ma spunta una sorpresa | Raffica

Ci sono news di mercato importanti che stanno circolando in queste ore in orbita Milan . Il campionato è iniziato, ma la dirigenza rossonera continua a lavorare anche per completare questa campagna acquisti estiva. Maldini e Massara hanno le idee chiare, ma occhio anche alle possibili sorprese.

Per fare il punto della situazione tra possibili cessioni, nuovi colpi in entrata e pure qualche novità inaspettata, noi abbiamo racchiuso tutte le ultime notizie sul Milan nella nostra consueta raffica di calciomercato, in cui potrete rapidamente sfogliare le news una dopo l'altra. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito dalla prima notizia che riguarda un possibile addio in arrivo <<<