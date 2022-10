Weekend da urlo per i colori rossoneri, vincono pure le ragazze di Ganz

Sul sito del Milan è presente un comunicato che recita: "Terzo successo consecutivo per le rossonere di Ganz, che al PUMA House of Football superano per 2-1 la Sampdoria, agganciando proprio le blucerchiate a quota 9 punti in classifica. Dopo una falsa partenza, le rossonere dominano la gara e rimontano lo svantaggio iniziale con la doppietta di Asllani. Una prima metà di gara chiusa sul pari con un Milan poco cinico, fermato dagli interventi decisivi di Odden, e una seconda frazione con le rossonere in totale controllo dell'andamento della sfida riassumono Milan-Sampdoria. Nel finale si abbassa il ritmo e le rossonere non rischiano nulla, trascinando il risultato che vale i 3 punti fino al triplice fischio".

"Doppietta di puro istinto per Kosovare Asllani - la prima in rossonero per la svedese - che raggiunge quota 4 reti in quattro gare di Serie A Femminile. Altra prestazione di assoluto valore da parte di Kamila Dubcová, che confeziona un altro assist dopo quello con il Parma, e solida la prova di Valentina Bergamaschi, che festeggia con una vittoria la sua presenza numero 100 in maglia rossonera. Per le rossonere di Maurizio Ganz, una settimana di pausa e poi sarà tempo di Derby, appuntamento sabato 15 ottobre alle 14.30 in casa dell'Inter".