B. Schelotto: “Retegui? Ho sentito parlare di Milan”. Ma il padre smentisce

L'attaccante italo-argentino è stato convocato da Mancini per i prossimi impegni della Nazionale e per lui si parla di interesse rossonero

Redazione Il Milanista

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Mateo Retegui. L'attaccante classe '99, in prestito al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors, è stato convocato dal ct Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale. L'attaccante è stato individuato dal tecnico e dallo staff per ovviare ai problemi offensivi e ha accettato di essere naturalizzato e vestire l'Azzurro.

Guillermo Barros Schelotto, ex tecnico del Boca, ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Ha molta personalità, viene da una famiglia con buona educazione, base solida, ha capacità di adattarsi e si sta preparando per questo passo. L’Italia, oltre a Immobile, non ha un 9 come Retegui. E credo che questa convocazione gli aprirà le porte anche per un club europeo, qui ho sentito parlare del Milan...".

Il padre di Retegui, a calciomercato.com, ha smentito: "E' molto legato al club che l'ha aiutato e ha creduto in lui. Ha un bel rapporto con i dirigenti e con l'allenatore Martinez. Milan? Con loro non abbiamo mai parlato, ma l’abbiamo fatto con altre società. Abbiamo avuto contatti con squadre di Serie A, di Premier League, di Liga e di Bundesliga. A gennaio l'ha cercato l'Udinese, ma mio figlio ha preferito restare al Tigre per concludere la stagione lì. Già prima della convocazione in Nazionale avevamo parlato con squadre importanti, ora magari ne arriveranno altre".