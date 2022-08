Milan Femminile, la stagione delle rossonere inizia con una sconfitta

Milan colpito a freddo, al 4' Mijatović lascia atterrare il pallone dopo un lancio, si crea lo spazio nello stretto e di mancino la piazza all'angolino per il vantaggio ospite. La Fiorentina prende coraggio e gioca con maggior convinzione, al 16' arriva il raddoppio: Catena mette in mezzo, un rimpallo favorisce Kaján la quale trova la rete in girata. È Asllani a provare a dare una scossa, al 19' tentativo bloccato dal portiere. Rossonere in leggera crescita, alla mezz'ora prima una mischia non favorevole e poi un tiro da lontano di Mascarello murato. Battaglia e non troppo ordine in campo, a pagarne le conseguenze sono attacchi ed emozioni. Nel recupero Bergamaschi manda alto, passano pochi secondi e un grave errore nel retropassaggio di Mesjasz regala a Kaján la possibilità di saltare Giuliani e appoggiare a porta vuota per la doppietta. 0-3 al riposo.