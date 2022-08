Milan, conosciamo meglio il nuovo difensore Malick Thiaw

Il Milan è pronto a chiudere la trattativa per Malick Thiaw. In attesa del suo arrivo in Italia, conosciamo meglio il difensore.

La conferma è arrivata ieri sera da Stefano Pioli, che lo ha dichiarato nel post partita del Milan . Thiaw è il profilo ideale per la retroguardia dei diavoli. Il centrale classe 2001 è un giocatore di grande fisicità, essenziale per fronteggiare le situazioni da palla inattiva, è bravo nell’anticipo e nella marcatura a uomo. Inoltre ha anche delle buone capacità di impostazione. Le stesse doti erano state trovate in Sven Botman, primo amore dei rossoneri, che però ha poi deciso di accettare l’offerta del Newcastle. Rispetto all’olandese, Thiaw è un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento.

Finora il finlandese ha preso parte a circa 50 partite di Bundes e Zweite Liga. Grazie al suo arrivo, il Milan può ritenersi soddisfatto per quanto riguarda la retroguardia e può aspettare il ritorno in campo di Kjaer con meno ansia. Tuttavia l’arrivo di Thiaw non dovrebbe avere conseguenze negative per quanto riguarda il futuro di Matteo Gabbia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, questa mattina il club meneghino avrebbe comunicato all’entourage del difensore classe 1999 di non volerlo cedere in prestito, nonostante le numerose richieste e sondaggi da parte dell’Empoli e della Sampdoria. Resta però da capire la volontà del giocatore, che ha espressamente richiesto al Milan di essere ceduto per avere più possibilità di giocare altrove. Gabbia infatti vuole giocare per proseguire il suo percorso di crescita, ma potrebbe anche accettare di restare con i Campioni d’Italia date le molte partite in programma.