Un super gennaio per la Primavera Femminile rossonera: che numeri

“Il 6-1 inflitto ai danni dell'Hellas Verona al PUMA House of Football ha archiviato un mese di gennaio dalle grandi soddisfazioni per le rossonere di Mister Corti. Dopo una prima metà di stagione di altissimo livello, non era affatto scontato tornare dalla lunga pausa invernale e dare continuità alle prestazioni a cui l'U19 femminile aveva abituato. Dall'1-0 casalingo sul Parma che aveva aperto l'annata ai sei gol realizzati contro le pari età gialloblù, in mezzo il successo esterno sul campo della Fiorentina per completare un tris di successi che infonde fiducia e consapevolezza verso i prossimi impegni. Ma il mese appena trascorso si è rivelato anche ricco di novità e piacevoli scoperte: prime su tutte gli impatti convincenti di Oona Sevenius e Nesrine Bahlouli”.