Milan Femminile – Un colpo dietro l’altro per il mercato in entrata

La formazione del Milan Femminile si sta rafforzando in vista della prossima stagione. Ecco un altro colpo andato a segno

Redazione Il Milanista

Nella giornata di oggi è stato ufficializzato un altro colpo in entrata per la formazione del Milan Femminile. Dopo il colpo di ieri con l'ex viola Valery Vigilucci ad aver firmato con il diavolo, ora è toccato a Małgorzata "Gosia" Mesjasz sottoscrivere un contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito all'ufficialità di Małgorzata "Gosia" Mesjasz

“AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato la calciatrice Małgorzata "Gosia" Mesjasz. Gosia, difensore centrale polacca del 1997 che ha disputato le ultime stagioni con il Turbine Postdam, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito all'ufficialità di Małgorzata "Gosia" Mesjasz in rossonero per le prossime due stagioni.

Ieri era toccato a Valery Vigilucci: il comunicato ufficiale

“AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato la calciatrice Valery Vigilucci. Valery, di ruolo esterno, nata nel 1997, è cresciuta calcisticamente nella Fiorentina. Vigilucci ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2024”. questo il comunicato ufficiale del Milan in merito all'ufficialità di Valery Vigilucci in rossonero per le prossime due stagioni.

Milan Maschile - Il noto procuratore Oscar Damiani ha parlato di Pierrè Kalulu

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportitalia ha parlato il noto procuratore sportivo Oscar Damiani. Il suo pensiero è stato rivolto ad un giocatore rossonero in particolare. Si tratta del polivalente difensore francese Pierrè Kaluku del quale Oscar Damiani ha parlato dicendo: "È una sorpresa in positivo. Non aveva giocato molto, ma la fisicità e la velocità dei ragazzi francesi aiuta davvero molto nel campionato italiano". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sportitalia dove ha parlato il noto procuratore sportivo Oscar Damiani in merito al rendimento di Pierrè Kalulu nell'ultima parte della scorsa stagione di Serie A.