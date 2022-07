Mercato Milan, De Ketelaere più altri 4 nomi: Di Marzio svela grosse news

Il mercato del Milan , almeno in questo momento, gira attorno soprattutto ad un nome caldissimo, quello di Charles De Ketelaere . Il trequartista belga è l'obiettivo numero uno in assoluto, anche se i rossoneri in realtà si stanno muovendo anche su altri fronti. Sia di De Ketelaere che di altri nomi importanti ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sulle colonne del Corriere della Sera.

Partiamo dal talento classe 2001. Su di lui, il giornalista ha svelato un interessante quanto importante retroscena. Secondo quanto rivelato da Di Marzio infatti, la madre di De Ketelaere si sarebbe recata a Milano in cerca di una casa per il figlio: un dettaglio che - come sottolinea anche l'esperto di mercato - rappresenta un segnale di ottimismo importante. Di Marzio poi assicura che il ragazzo la sua decisione l'avrebbe già presa: De Ketelaere vuole solo il Milan. E sappiamo quanto nel calciomercato conti la volontà di un giocatore. Per sbloccare la trattativa con il Brugge servirebbero altri 5 o 6 milioni in più, ma il Milan non è disposto a fare aste: questione di giorni, forse ore, e arriverà il verdetto finale su questa lunga telenovela di calciomercato. Come detto però, Di Marzio ha parlato anche di altri 4 nomi caldi nel mirino rossonero <<<