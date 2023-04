Milan Femminile-Juventus: le formazioni ufficiali dei due tecnici

Ieri la Roma Femminile si è laureata Campione d'Italia con il successo ottenuto contro la Fiorentina. La squadra di mister Alessandro Spugna ha conquistato aritmeticamente il titolo per la prima volta nella sua storia portandosi a +14 sulla Juventus nella poule scudetto. La squadra di Ganz, invece, occupa il terzo posto in classifica a quota 38 punti, a -11 dalle bianconere. Le rossonere sono a pari punti con le viola, e vorranno senza alcun dubbio ottenere i punti per restare avanti nel podio. La partita tra Milan femminile e Juventus Women sarà visibile su TIMVISION, ma anche su Milan TV e Juventus TV, trasmesse anche per gli abbonati a DAZN.