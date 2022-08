Eranio: “Il Milan è già competitivo così, rientro Kjaer ciliegina sulla torta”

L'ex calciatore Stefano Eranio ha parlato a tutto Mercato Web Radio e si è espresso sui rossoneri. Le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il consueto programma targato Maracanà, ha parlato il noto ex giocatore Stefano Eranio il quale sul Milan ha detto: “Se il Milan è più forte dell'anno scorso? Se andiamo a vedere i giocatori rimasti e i nuovi, con il solo Franck Kessiè andato via, hanno sicuramente ampliato la rosa e colmato la lacuna di Kessiè. Sono più forti e anche consapevoli della propria forza. Quello fatto l'anno scorso è meritato e straordinario, anche se tutti davano per favorita l'Inter. Stefano Pioli deve essere più che contento. E poi ha ritrovato Simon Kjaer, che può essere sempre utile. La rosa è davvero competitiva così".

"Il bello del calcio è che parla il campo. Io credo che la Roma si sia avvicinata ma non per lo Scudetto, il Napoli bisogna capire come si inseriranno i nuovi e se ne prenderanno altri di livello. Sono più convinto che Juve, Inter e Milan si giocheranno il titolo". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il consueto programma targato Maracanà, dove del Milan ha parlato il noto ex giocatore Stefano Eranio.

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio ha parlato anche l'ex calciatore Antonio Paganin: "Asllani all'Inter, poi De Ketelaere al Milan, visto quanto lo ha rincorso il club rossonero. Difficile che spenda quei soldi se non è convinta di avere in mano uno forte. E poi Jovic alla Fiorentina, vedremo come renderà". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato anche l'ex calciatore Antonio Paganin. <<<Per quanto riguarda questa sessione di mercato estiva, ecco una doccia gelata. I tifosi rossoneri tremano: ecco il motivo!>>>