MILANO – Sul taccuino rossonero in vista della prossima stagione figura il nome Florian Thauvin. L’esterno francese, in forza al Marsiglia, è destinato alla ripartenza. Secondo quanto riportato da France Football, la richiesta dei transalpini non è affatto bassa: per il giocatore campione del mondo i francesi vogliono circa 27 milioni di euro.

