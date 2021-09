Milan, ecco i convocati di Pioli per lo Spezia. Torna Giroud

Ecco i convocati di Stefano Pioli per il match di domani pomeriggio contro lo Spezia di Thiago Motta

Durante la conferenza stampa di oggi Stefano Pioli ha parlato delle possibili defezioni di alcuni rossoneri per il match di domani, quando il Milan sarà impegnato al Picco. per la VI giornata di Serie A, contro lo Spezia di Thiago Motta. "Florenzi domani non sarà convocato per un trauma contusivo al ginocchio, era dolente stamattina e non riusciva ad allenarsi. Lo aspetto martedì. Non è al 100% a livello fisico ma è un giocatore su cui faccio affidamento per la sua intelligenza. Giroud è convocabile per domani, l’ho visto bene, si è allenato in gruppo negli ultimi due giorni. Sarà della partita, vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Calabria? Domani sarà disponibile”.