Milan Futuro, domani il primo impegno ufficiale degli uomini di Bonera

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “È giornata di vigilia per il Milan Futuro, ormai pronto a fare il suo esordio ufficiale. Dall'8 luglio, primo giorno ufficiale di lavoro a Milanello, è stato un mese di lavoro proficuo: in campo con gli allenamenti e tre amichevoli di preparazione, fuori con l'allestimento di una squadra che ha visto anche l'inserimento di alcuni elementi più esperti e abituati alla categoria. I rossoneri viaggiano ora spediti verso il primo impegno stagionale, nel Primo Turno della Coppa Italia di Serie C contro una delle avversarie più temibili”.