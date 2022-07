Milan, da oggi è disponibile in pre-order la seconda maglia 22/23

Il Milan si sta preparando alla ripresa del campionato, che avverrà tra poco meno di un mese. I rossoneri sono concentrati per presentarsi alla prima giornata di Serie A nel migliore dei modi. Gli uomini di Pioli infatti sono consapevoli che tutti gli occhi saranno concentrati su di loro in quanto Campioni d’Italia e l’obiettivo è di non deludere le aspettative. In queste settimane la dirigenza rossonera ha cercato i profili ideali da acquistare per rafforzare la rosa di mister Pioli e i tifosi si aspettano degli innesti da qui alla fine del calciomercato estivo. Nel frattempo continua la preparazione atletica dei rossoneri, che non vedono l’ora di tornare in campo. A pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, il Milan ha annunciato che da oggi è possibile acquistare in pre-order la seconda maglia rossonera. Ecco il comunicato apparso sul sito acmilan.com: