Milan, scocca l’ora di Kjaer: ecco quando potrà tornare in campo!

Il gruppo squadra del Milan sta dando ottimi risultati, viaggia a gonfie vele. E, tempo pochi giorni, ritroverà il suo Faro… non manca molto

Redazione Il Milanista

Il Milan sta lavorando molto bene. I sacrifici sono tanti, anche per un calciatore a quel livello, ma il Diavolo non demorde e, anzi, sta cercando di preparare al meglio possibile la nuova stagione. E i primi risultati già si son visti: 2-0 contro il Lemine Almenno e 2-1 contro il Colonia. Per carità, avversari comunque modesti rispetto agli attuali Campioni d'Italia, ma quando gli sforzi vengono ripagati, beh quello fa sempre piacere.

E ciò che fa anche molto piacere, è osservare - ed ammirare - il clima con cui si allenano i calciatori. Si vede proprio che è un gruppo squadra estremamente affiatato: c'è spirito di unione, c'è collaborazione, c'è il sorriso. Ed è questo ciò che conta di più. Le ripercussioni del mercato meneghino - fin qui abbastanza deludente - non riescono a penetrare il gruppo squadra quale è il Milan. Rimangono al di fuori. E questo è ciò che più di tutto fa gongolare il tifoso milanista.

Ma ci sarebbe un'altra notizia che potrebbe far gongolare ancor di più i supporters casciavit. In particolare, riguarda il rientro in campo di uno spirito guida del Diavolo, di un leader della difesa: il suo nome è Simon Kjaer. Come ben sappiamo il danese, verso la fine dello scorso anno, si era rotto il legamento crociato anteriore. E questo gli aveva fatto perdere buona parte dell'ultima stagione. Ma l'ex bergamasco sta tornando, il suo grave infortunio è ormai alle spalle: di più, sarebbe stata svelata la data del suo rientro in campo.

È questione di pochi giorni per rivedere all'opera il capitano della Danimarca. Precisamente l'amichevole contro il Wolfsberger, in programma il prossimo 27 luglio in Austria. Questa è la data da cerchiare in rosso sul calendario per i tifosi più accaniti. "L'Ibra della difesa", come in molti lo hanno soprannominato, sarà una pedina più che fondamentale nella cavalcata al prossimo Scudetto. Le pretendenti son avvisate: Simon Kjaer sta tornando!