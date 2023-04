Milan, la dirigenza al lavoro: questi i possibili colpi a centrocampo e attacco

Mancano poche partite alla fine della stagione e il Milansi trova in piena lotta sia in campionato che in Champions League. I rossoneri hanno conquistato un posto nella Semifinale della massima competizione europea, dove dovranno affrontare proprio i cugini nerazzurri. In Serie A invece si trova attualmente al quinto posto, ma deve migliorare la propria posizione per non rischiare di non qualificarsi alla prossima Champions League. Tutto ancora da decidere, con la società che nel frattempo si è già messa al lavoro per decidere le prossime mosse di mercato.