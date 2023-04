Calciomercato Milan / Terremoto Leao, Pellegatti: “Posso dirvi che…” | News

La telenovela di calciomercato tra il Milan e Rafael Leao prosegue senza sosta, anzi si arricchisce di giorno in giorno di nuove indiscrezioni e pesanti news. La posizione del club rossonero sulla questione è abbastanza chiara. Si respira ottimismo e la scelta è stata già fatta: o rinnovo, oppure cessione immediata in estate. Ma intanto, come detto, in queste ore sono arrivati nuovi aggiornamenti di mercato decisamente importanti in merito.