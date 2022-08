Milan, per la difesa torna di moda un vecchio obiettivo: la situazione

Maldini e Massara proseguono alla ricerca di un colpo in difesa: riprende piede l'idea di un calciatore già cercato in passato

Il Milan è a lavoro per preparare al meglio la sfida di sabato sera contro il Bologna . Tra la preparazione della gara e un occhio ai sorteggi di Champions League del pomeriggio, i rossoneri continuano a lavorare per rinforzare la rosa. Resta sempre una priorità l'arrivo di un difensore centrale che possa completare il reparto. Il Diavolo ha perso il suo, ormai, ex capitano Alessio Romagnoli che ha scelto di legare il suo futuro ai biancocelesti. Dal suo addio Maldini e Massara stanno cercando un rimpiazzo che possa completare la difesa.

Il nome più caldo resta sempre quello di Japhet Tanganga del Tottenham . Tuttavia le difficoltà per arrivare al giocatore degli Spurs, poco propensi ad accettare il prestito con diritto di riscatto, orienta la dirigenza rossonera su altri obiettivi. Nelle ultime ore è tornato di moda un vecchio obiettivo, già inseguito dai rossoneri lo scorso gennaio, quando i meneghini erano alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Kjaer. Si tratta del giovane difensore tedesco Malick Thiaw di proprietà dello Schalke . Il calciatore classe 2001 è da tempo sui radar dei rossoneri che ora potrebbero tornare alla carica per assicurarsi le sue prestazioni sportive. A riportarlo è LaGazzettaDelloSport.

Nell'ultima stagione disputata in Serie B tedesca, Thiaw ha collezionato 31 presenze di cui 28 da titolare. Un calciatore giovane ma molto affidabile e di prospettiva, già nel giro della nazionale della Germania U21. Un colpo in linea con le strategie del club delle ultime stagioni che può arrivare in prestito. Il prodotto del vivaio dello Schalke, però, al momento rappresenta ancora un piano B a Tanganga. Come riportato nei giorni scorsi, la trattativa per il centrale del Tottenham potrebbe sbloccarsi anche a ridosso della fine del mercato. Il Milan spera ancora di strappare il sì degli Spurs con la formula offerta ma nel frattempo sonda il terreno per Thiaw.