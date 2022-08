Milan, alle 18 il sorteggio Champions: tutto quello che c’è da sapere

Il Milan è pronto al primo grande appuntamento europeo della stagione. Non in campo però. Alle 18 di oggi è in programma ad Istanbul il sorteggio dei gironi per la prossima edizione della Champions League. Il Milan, in veste di campione d'Italia in carica, verrà inserito in prima fascia. Senza dubbio una bella notizia dopo la passata stagione in cui i rossoneri si sono trovati in un girone di ferro con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. Il Milan non potrà affrontare per regolamento ovviamente né le altre sette squadre di prima fascia, né squadre del nostro campionato. Queste le otto teste di serie che verranno sorteggiate: