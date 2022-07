Milan-De Ketelaere, c’è l’ultima offerta di Maldini: dal Belgio ne son sicuri!

De Ketelaere al Milan non si sblocca. La trattativa rimane più serrata che mai. Dal Belgio però son convinti: Maldini rilancerà con...

Il Milan rimane interessato a De Ketelaere. E non è un mistero. Ma non intende per nessuna ragione rialzare l'offerta già presentata. Oltre i 30 milioni di euro più due di bonus non si va. Niente da fare. Il Club Brugge da una parte spera che il rilancio possa arrivare in extremis, ma ora dopo ora si sta rendendo conto che una nuova offerta del Diavolo è sempre più utopia. Nonostante l'attore protagonista, Charles De Ketelaere, abbia già deciso e manifestato più volte la sua voglia di approdare a Milano, pare che la trattativa sembra sia destinata a una fumata nera, nerissima.

Eppure, una piccola ma estremamente flebile speranza c'è ancora. Il Milan non è ancora del tutto sparito e il Brugge potrebbe sperare in quest'ultimo rilancio. A riportarlo sarebbe niente di meno che RTL Sport. Dal Belgio infatti ne son sicuri: Maldini e Massara faranno un'altra offerta, l'ultimissima. Andando più a fondo, quest'ultimo rilancio non andrà a modificare la cifra messa in evidenza. 30 milioni di euro più bonus sono e così rimarranno. La novità consisterebbe nell'introduzione di una percentuale sulla futura rivendita del talento classe 2001. Tale modalità permetterà quindi di fruttare altri milioni in caso di vendita futura.

Insomma, una via per poter aggirare quel famoso ostacolo dei 35/37 milioni di euro. Se fosse seriamente realtà, come presto potrebbe essere, il Brugge potrebbe seriamente convincersi di salutare la sua stella più luminosa. Anche perché il talento del ragazzo c'è, non è mai stato in discussione. Di conseguenza, se in questi anni il suo valore dovesse crescere alle stelle, beh il Club ci andrebbe a guadagnare molto di più dei 5/7 milioni in ballo. Ovvero una possibilità assolutamente da non scartare. Anche perché, di fronte ad una corposa plusvalenza futura, il Milan non si farebbe problemi a cedere il "campioncino" De Ketelaere: se ne spendono 30 adesso, ma fra tre anni me gliene daranno 80, Maldini e Massara difficilmente si tirerebbero indietro. Ed è questo che il Brugge spera.