Milan-De Ketelaere, novità dall’ultimo aggiornamento: lo riporta Gazzetta!

Il Milan femminile chiude un colpo al giorno, quello maschile crea una telenovela al giorno. Quella su De Ketelaere è destinata a continuare

Redazione Il Milanista

Quel che sta succedendo nell'affare per portare Charles De Ketelaere al Milan è a dir poco sbalorditivo. La trattativa innanzitutto sembra non finire mai, ogni giorno pare essercene una nuova. Sembra una di quelle soap opera o telenovele infinite come "Beautiful" o "Tempesta d'Amore" o ancora l'italiana "Un posto al sole". Il capitolo "fine" non esiste - anzi non è nemmeno in programma. È interminabile, il cammino di Santiago de Compostela in confronto è più breve. E la trattiva legata all'approdo in rossonero di De Ketelaere è ancora peggio di tutto ciò.

Dopo il recente blitz in Belgio di Maldini e Massara, sembrava che tutto potesse portare ad un lieto fine. E invece, tutto ciò è stato smentito pochi istanti fa. E a riportarlo è niente di meno che La Gazzetta dello Sport. Nel dettaglio, in questo preciso istante si sarebbe riscontrata una tanto clamorosa quanto inaspettata fase di stallo. Insomma, un blocco nelle negoziazioni. E questo è dovuto proprio ai due dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara. Il tandem, forte dell'ultima offerta di 30 milioni di euro più di 2 di bonus, avrebbe deciso di non voler più rilanciare: per loro questa è l'ultima offerta. Ritengono che questa sia la valutazione del calciatore, né più né meno.

Il Club Brugge, invece, rimane fermo all'offerta più alta fin qui ricevuta: quella del Leeds, che ammonta a 37 milioni di euro. Solo per il Diavolo però, potrebbe fare un minimo sconto a 35 milioni di euro totali. Con queste cifre l'affare può andare in porto. Questo perché è settimane che il Milan ronza intorno al belga, lo ha ammaliato e lo ha conquistato: il Bruges si è rassegnato a cederlo ma con l'offerta giusta. Il tandem però non intende rilanciare. E tutto ciò pare una barzelletta: perché per pochissimi milioni di euro la trattativa potrebbe saltare. Ma l'ultima parola non è ancora detta. C'è tempo fino a lunedì massimo martedì e, dopodiché, ci sarà la decisione definitiva: o sarà quella che tutti si sognano o sarà caccia al piano B. Se dovesse essere quest'ultima la decisione finale, beh allora è dimostrato: gli asini non volano soltanto, ma dirigono anche le squadre di calcio!