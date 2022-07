Calciomercato Milan: colpo di scena De Ketelaere e ora spunta un’idea folle

Charles De Ketelaere è il nome caldo che sta tenendo banco in maniera indiscussa per quanto riguarda il calciomercato del Milan in questo momento. Dopo settimane di attesa e di trattative, la sensazione è che ormai si sia entrati nelle fase chiave e cruciale dell'affare. Insomma, siamo al dentro o fuori per De Ketelaere. In questo senso, le prossime ore saranno fondamentali. Secondo il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, la fine del weekend segnerà anche la deadline per avere il verdetto finale. Ma bisogna registrare anche altre voci arrivate sempre in queste ore in merito.