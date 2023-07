Milan, De Ketelaere seguito con attenzione dal PSV: lo vuole in prestito

Il Milan sta valutando cosa fare con De Ketelaere, che negli ultimi giorni è stato monitorato con attenzione dal PSV

Redazione Il Milanista

Nella giornata di mercoledì sono attesi a Milanello tutti i nazionali rossoneri, che hanno goduto di qualche giorno in più di riposo. Il Milan riabbraccerà anche Charles De Ketelaere, anche se non si sa per quanto resterà nel centro sportivo di Carnago. Il trequartista belga è ormai nella lista dei possibili partenti, con la società meneghina in attesa di ricevere delle offerte per lasciarlo partire.

Negli ultimi giorni c’è stato un club che ha mostrato particolare interesse per il belga. Stiamo parlando del PSV Eindhoven, che vorrebbe prendere il trequartista in prestito. La dirigenza meneghina è pronta ad ascoltare quella olandese, anche se l’affare a titolo determinato si può fare solo a determinate condizioni. Come prima cosa sarà necessario inserire un’opzione di acquisto superiore ai 20 milioni di euro.

Tuttavia bisogna tener conto della volontà del giocatore, che ha dichiarato alla società di voler restare in rossonero e dimostrare tutto il suo valore. Il belga ha una grandissima voglia di riscatto e di dimostrare di valere l'investimento fatto la scorsa estate. Il problema è che il Milan ha già preso Pulisic per quella zona di campo e conta di prendere altri rinforzi, perciò De Ketelaere potrebbe avere poco spazio. Da valutare anche il modulo che sceglierà Pioli, con il belga che potrebbe finire ancora di più ai margini del progetto.