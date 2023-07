Mercato Milan | Non solo Taremi e Musah, Pedullà: “Prenotato un altro colpo!”

Il Milan continua a macinare colpi di mercato e non pare volersi fermare. Chiusa la trattativa per Tijjani Reijnders , il club rossonero si sta già tuffando infatti su altri importanti obiettivi di calciomercato, con l'intento di consegnare altri nuovi innesti a Stefano Pioli il prima possibile.

Per completare il centrocampo dopo gli acquisti di Loftus-Cheek e Reijnders , i rossoneri puntano forte su Yunus Musah del Valencia. Un talento di grosso calibro, giovane ma già con un buon bagaglio d'esperienza internazionale e con ampi margini di crescita. Il Milan ha già trovato l'accordo col ragazzo e ora fa pressing sul Valencia, che chiede 25 milioni. Furlani e Moncada sono pronti ad alzare l'offerta a 18 più bonus , per arrivare a circa 20 milioni complessivi . Si tratta, ma le sensazioni sono buone.

Per l'attacco invece sta scalando rapidamente posizioni Medhi Taremi del Porto. Un bomber vero, di spessore ed esperienza internazionale, abituato al palcoscenico della Champions League. Con Alvaro Morata sempre più lontano, la dirigenza rossonera avrebbe come primo obiettivo proprio l'iraniano, per il quale è stata già formulata una prima offerta. Il Porto ha rifiutato e chiede 25 milioni: anche in questo caso sono attesi nuovi contatti a breve. Ma c'è di più.