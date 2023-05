Milan, la Curva Sud replica a Dimarco: “Accettiamo le scuse del giocatore”

Martedì sera al termine di Inter-Milan, il giocatore nerazzurro Federico Dimarco si è reso protagonista di un episodio spiacevole. Al termine della gara, il terzino sinistro ha preso il microfono e ha incitato alcuni cori e sfottò nei confronti dei tifosi rossoneri. Il gesto non è piaciuto ai tifosi del Milan , che hanno replicato con uno striscione minaccioso posto sotto casa del giocatore. Per fermare il prima possibile la querelle, Dimarco ha deciso di chiedere scusa ai tifosi rossoneri.

Scuse accettate dalla Curva Sud del Milan, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Da martedì sera tiene banco il caso Dimarco: capiamo e condividiamo la voglia di esultare e far festa, nessuno si è mai sognato di vietare festeggiamenti e sfottò, ma in una città come Milano ci sono dei limiti che non vanno mai oltrepassati, da una parte e dall’altra.Le Curve di Milano si impegnano da 40 anni a portare avanti un patto di non belligeranza. Un caso unico in Italia che permette di vivere nel rispetto, nella tranquillità e nella lealtà la nostra stracittadina”.