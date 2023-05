Verso Milan-Cremonese: i punti di forza della squadra di Ballardini

Questa sera alle 21 il Milan affronterà i grigiorossi nel turno infrasettimanale, valevole per la 33esima giornata di Serie A: cosa temere

Il sito ufficiale del Milanha analizzato i punti di forza della Cremonese, avversario di questa sera. Di seguito l'analisi nel dettaglio.

"CROSS, GIOCO SULLE ALI E DUELLI: I PUNTI DI FORZA DELLA CREMONESE

Il punto forte della Cremonese in questa stagione è stato il gioco sulle fasce, favorito spesso anche dal modo di stare in campo voluto prima da Alvini e poi da Ballardini. La formazione grigiorossa ha effettuato 439 cross in questa Serie A, di cui il 25% con esito positivo: entrambi dati superiori a quelli del Milan di Pioli che, anzi, è la squadra che ha incassato più gol da cross avversari in questo campionato (13, di cui 5 degli ultimi 12).

A San Siro si affrontano due squadre che non disdegnano i duelli in ogni zona del campo: ma se la Cremonese è quarta per numero medio di duelli a partita (107, tre in più rispetto al Milan), i rossoneri sono la formazione con la maggiore percentuale di contrasti vinti(53%) in campionato. Infine, il fattore penalizzante per i grigiorossi di Ballardini è la fase realizzativa: nonostante una produzione da squadra di media classifica (411 tiri), la percentuale di tiri nello specchio (38%) e quella realizzativa (9%) sono le peggiori del campionato. La Cremonese crea tanto, ma concretizza meno del dovuto.

LE INSIDIE PER IL MILAN: LA GAMBA DI VALERI E LA VOGLIA DI OKEREKE

Pur con una situazione di classifica precaria fin da inizio campionato, solo parzialmente riqualificata dalla cura Ballardini, la Cremonese per tutto l'arco della stagione ha messo in mostra dei talenti interessanti che hanno attirato, o confermato, l'interesse di molti club. Per il gioco espresso dalla formazione giallorossa, l'ottima impressione del precampionato fatta dall'esterno sinistro EmanueleValeri è stata confermata anche quando in campo si è iniziato a fare sul serio. Per una squadra che si affida molto ai cross, Valeri ha raccolto due gol e due assist nella sua stagione d'esordio nel massimo campionato, crescendo di rendimento ad aprile quando è stato il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni (15).

Una delle certezze per la Cremonese, invece, è sempre stato David Okereke, uno dei giocatori con più esperienza nel massimo campionato nella rosa grigiorossa. L'attaccante nigeriano sa come si segna a San Siro (ha già punito l'Inter in questo torneo) e potrebbe ripetersi alla Scala del Calcio, diventando il primo giocatore della Cremonese a farlo da Gustavo Dezotti nel 1989/90 e mettendo nel mirino il quinto posto tra i migliori marcatori nigeriani della storia del campionato italiano, attualmente di proprietà di Victor Obinna (14 contro i 13 di Okereke)".