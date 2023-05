Calciomercato Milan / CDK, Maldini ha deciso! Botto Zaniolo e Wahi: raffica di news

Il Milan continua a lavorare in ottica calciomercato. L'idea della dirigenza rossonera è quella di muoversi con largo anticipo per organizzare la prossime mosse in vista dell'estate che, in fin dei conti, non è poi neanche così lontana. L'obiettivo è quello di evitare assolutamente gli errori del recente passato. E di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di Stefano Pioli.