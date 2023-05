MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Cremonese

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati nel match appena concluso tra il Milan e la Cremonese

Redazione Il Milanista

E' terminata da pochi minuti la sfidaMilan vs Cremonese. Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese dalla classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

La moviola del match tra Milan e Cremonese — Minuto 40 - Calabria protesta per un rigore che secondo lui doveva essere fischiato nei suoi confronti. Ma per il direttore di gara è tutto regolare e neanche il VAR interviene. Anche dai seguenti replay sembrano non esserci gli estremi per un penalty.

Minuto 90 - Tutto lo stadio si alza in piedi chiedendo un calcio di rigore. Brahim Diaz cade in area di rigore, ma non sembra esserci nulla di irregolare. L'arbitro lascia correre e il VAR non interviene di nuovo.

Minuto 96 - Pickel interviene in modo scorretto a palla lontana. In un primo momento l'arbitro non viene. Poi viene richiamato dal VAR e di conseguenza estrae un cartellino rosso sacrosanto.