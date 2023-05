Mercato Milan | Cardinale scatenato: primo colpo chiuso al 70% / News

E' chiaro, anzi chiarissimo: il Milan ha voglia e fame. La società - dopo un momento di difficoltà in questa stagione - ha fatto quadrato intorno a Stefano Pioli e adesso guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. C'è da capire come agire, come muoversi in sede di calciomercato. Il tutto, mentre in mezzo al campo si lotta per obiettivi importanti. Rientrare tra le prime quattro, certo. Ma anche sognare quella finale di Champions che darebbe lustro ad un lavoro iniziato da molto lontano. Pioli lo sa bene e con lui tutto il gruppo-squadra che ha saputo costruire con grande capacità. Un gruppo - questo - che in estate subirà più di qualche miglioramento.