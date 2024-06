Milan, Costacurta paragona Camarda ad un big e poi gli dà un consiglio

"A vedere Camarda adesso, come gioca con avversari più grandi di lui di due o tre anni, il pensiero è che veramente possa avere un futuro roseo. Non ho mai visto uno tanto forte alla sua età". Costacurta è molto colpito "dai movimenti dentro e fuori dall’area", e "dalla spiccata capacità di liberarsi dal marcatore". Ma chi gli ricorda? Secondo Costacurta Camarda ricorda l'ex attaccante del Milan Pippo Inzaghi. "Deve continuare ad avere questa ambizione, ma con la modestia che lo ha contraddistinto fino ad ora, dovrà essere accompagnato dalle persone giuste, crescere in un ambiente sano, che non dà problemi e non mette pressioni. E il Milan offre garanzie". Ma, parlando di mercato, grandissima attenzione. Addio Zirkzee, arriva Abraham? Colpo di scena: "Il Milan ha deciso!" <<<