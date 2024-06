Mercato – Addio Zirkzee, arriva Abraham? Attenzione: “Il Milan ha deciso” | News

Continua a non sbloccarsi la trattativa Zirkzee , l'attaccante che il Milan ha scelto come il grande colpo di mercato per l'attacco. C'è il sì del giocatore, c'è la volontà del club rossonero di pagare la clausola da 40 milioni, ma non quella di garantire all'entourage dell'olandese le cifre richieste per le commissioni (circa 15 milioni di euro). Su questo punto l'affare si è ingolfato, tanto che ad oggi la situazione rimane in stand-by. Una situazione che, ovviamente, sta spingendo il Milan a cercare altre alternative sul mercato .

Da questo punto di vista, di nomi ne sono circolati davvero tanti in orbita rossonera. Ma stando alle ultime news di calciomercato, in queste ore si sarebbe fatta molto forte la candidatura di Tammy Abraham per il Milan. C'è anche chi garantisce che la pista non solo sia plausibile, ma anche veramente concreta e percorribile in caso di fumata nera per Zirkzee. Abraham è in uscita dalla Roma, che chiede circa 25 milioni di euro per il centravanti inglese. Quindi tutto su Abraham qualora saltasse Zirkzee? A tal proposito, proprio in queste ore abbiamo raccolto alcune indiscrezioni molto importanti in merito <<<