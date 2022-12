Milan, parla Sandro Tonali e carica l’ambiente: “ci sono tantissimi punti a…”

Tonali scalda l'ambiente e suona la carica in vista della ripartenza del campionato. "Non vedo perché non si debba credere nella rimonta"

Redazione Il Milanista

Nell'intervista a reti unificate a Gazzetta dello Sport, Dazn, Sky e Mediaset Sandro Tonaliha parlato del suo Milan e di alcune situazioni. Sul compagno Ismael Bennacer: "È fondamentale per il Milan. Non c’è un'altra parola per descriverlo. Fondamentale. Lui è ovunque, corre per tutti. Alza il livello tecnico. Difficile giocare senza Isma in questo momento. È più semplice quando hai a fianco uno come lui. Ripeto è fondamentale. Deve rimanere, lui sa meglio di me cosa è il Milan. Sa il percorso che ha fatto, e sa quello che potremo fare insieme. Quindi sa benissimo cosa fare. E spero con tutto il bene del mondo che rimanga. Sa benissimo cosa vuol dire giocare qui".

E parla della "seconda stella": "Se ci crediamo? Mi chiedo semmai il contrario: perché non dovremmo farlo. Siamo fiduciosi per due motivi. Primo, perché non si sono ancora giocate oltre la metà delle partite, ci sono tantissimi punti a disposizione. Secondo, perché questo Milanè davvero forte".

E sul diretto avversario: "Alla fine tireremo le somme. Ma siamo forti da poterle vincere tutte. Le somme le tiriamo alla fine. La stagione dello scorso anno ne è l’esempio. Abbiamo remato tutti dalla stessa parte e abbiamo portato a casa lo scudetto. Un giocatore non può vincere una partita da solo. Stiamo seguendo un percorso e va portato avanti. Un percorso iniziato con Pioli, che è il nostro trascinatore. Ci dà equilibrio e va fatto tutto insieme". Spende anche parole sui nuovi arrivati: "Si sono integrati subito come se fossero con noi da 2/3/4 stagioni. Siamo molto squadra e quando le cose non vanno per loro, non vanno per tutti". Infine sull'Inter: "L’Inter ha un centrocampo di alto livello. Così come la Juve e noi. Non siamo neanche a metà campionato. Siamo il Milan, ci sono tanti punti in palio. Siamo i Campioni d’Italia non vedo perché non si debba credere nella rimonta".