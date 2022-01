Shevchenko a rischio: contro il Milan potrebbe essere la sua ultima panchina rossoblù!

Andriy Shevchenko è in bilico. La sua posizione in quel di Genova non è affatto salda. Non sono esclusi possibili scossoni.

Redazione Il Milanista

Il destino a volte gioca brutti scherzi: per Andriy Shevchenko quella contro il Milan potrebbe essere l'ultima apparizione da tecnico del Genoa. Per lui che è una bandiera della squadra rossonera. E proprio il diavolo potrebbe rappresentare l'ultima corsa nella sua esperienza in rossoblù.

La sua presenza è in dubbio per la sfida di giovedì

Il tecnico ucraino non si sa ancora se sarà presente nella sfida di giovedì sera. La gara di Coppa Italia sarà valida per gli ottavi di finale e si giocherà in gara secca. Andriy Shevchenko potrebbe però non essere in panchina contro il suo Milan. Dopo la negatività dei giorni scorsi al Covid 19, nella giornata di ieri un tampone effettuato è risultato ancora positivo e di conseguenza il tecnico ucraino si trova di nuovo in isolamento.

La sua esperienza al Genoa è negativa

Non può che essere negativa fino ad ora la sua esperienza come allenatore del Genoa. Andriy Shevchenko ha fatto solo 3 punti alla guida del grifone. Penultimo posto in classifica in Serie A con la Salernitana ultima a un solo punto dal Genoa ma con due partite in meno. Già a partire dalla partita contro il Milan dovranno arrivare dei buoni segnali o potrebbe essere addio tra il Genoa e Andriy Shevchenko. In panchina contro il diavolo potrebbe andare un altro grande ex rossonero come Mauro Tassotti vice del tecnico ucraino.

In caso di esonero di Andriy Shevchenko pronto il sostituto

In casa Genoa si fa già il nome per il possibile sostituto di Andriy Shevchenko. I nomi in lizza sono due. Entrambi sono sotto contratto con il Genoa ed entrambi sono stati esonerati in passato. Si tratta di Davide Ballardini e di Rolando Maran con il primo in evidente vantaggio sul secondo visto il rapporto da sempre ottimo con la piazza rossoblù.

di Sergio Poli