Milan, ecco i giocatori convocati da Fonseca per il raduno

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in cui si legge: “Il primo giorno di una nuova e lunga stagione: a Milanello la squadra si ritrova per dare inizio al 2024/25. In attesa degli impegnati con le rispettive nazionali tra Euro 2024 e Copa América, ecco i giocatori presenti per questo primo giorno di allenamento”.