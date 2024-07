Ibrahimovic: “Puntiamo giocatori che possano migliorarci, pochi ma buoni”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, ha voluto spendere due parole anche Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese ha annunciato che il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante e non sarà Zirkzee: " Stiamo studiando, stiamo parlando. Non abbiamo fretta. Il mercato è lungo. Posso garantire che i nuovi acquisti arrivano. Stiamo parlando, discutendo. Non c’è niente di fatto. Zirkee è il passato . Ne abbiamo uno in mente, ma non dico il nome. C’è qualcuno che puntiamo. Grazie ".

“Per portare giocatori devi anche creare spazio. Non vogliamo avere una rosa di 30 giocatori, ma di 23. Arriveranno i nuovi acquisti, ma bisogna anche creare spazio per non fare avere troppi giocatori non funzionali al mister. Bisogna pensare non solo a chi entra, ma anche a chi esce. Chi arriverà è per migliorare la squadra, tutto è studiato per migliorare la rosa. Non è solo portare, portare, portare, non dobbiamo avere 40-50 giocatori come nel calcio americano”.