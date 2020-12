Milan, contro il Benevento out Theo, ma c’è Kjaer

MILANO – Le vacanze di Natale del Milan sono finite: oggi si infatti la formazione rossonera si ritroverà a Milanello per iniziare a preparare la partita contro il Benevento. Gli irpini, decimi in classifica in Serie A, sono imbattuti nei due impegni precedenti contro il club meneghino: con un pareggio (2 a 2 al Ciro Vigorito) e la pazzesca vittoria a San Siro per 1 a 0 con il gol di Pietro Iemmello. Pioli sa bene quanto sia importante vincere e vendicare (sportivamente parlando) i due precedenti.

RITORNI – Il tecnico rossonero per la sfida del 3 gennaio riavrà a disposizione Simon Kjaer. L’ex Roma e Atalanta è rimasto fermo ai box per un problema muscolare. Nella giornata di ieri il danese ha preso parte all’allenamento facoltativo del Milan, saltando solo la partitella finale. Per questo motivo Pioli può considerarlo arruolabile per il match. Un altro ritorno importante è quello di Franck Kessié: l’ivoriano ha scontato, nell’ultimo match contro la Lazio, la giornata di squalifica.

ANCORA ASSENTI – Pioli festeggia per il recupero dei due giocatori, ma l’infermeria di Milanello è ancora piena: Ibrahimovic, Gabbia, Bennacer. Il Milan proverà a recuperare il metronomo, ma senza rischiare di perderlo anche perché il 6 gennaio c’è il big match contro la Juventus. E se non bastasse il tecnico emiliano dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez, squalificato.

PROBABILE FORMAZIONE – Nessun dubbio per la porta con Donnarumma confermato. La linea difensiva a quattro sarà composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Diogo Dalot. Sulla mediana Sandro Tonali affiancherà l’ivoriano Franck Kessié. In attacco confermato Rafael Leao con alle sue spalle il tridente composto da Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

