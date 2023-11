Milan, continuano i contatti col Betis per Miranda: il punto

Il Milan ha individuato il terzino spagnolo come il profilo ideale per essere il vice Hernandez: le ultime in vista del mercato di gennaio

Il Milan è arrivato a questa pausa per le nazionalicon il fiato corto, dopo un periodo di difficoltà. Nonostante questo, la squadra di Pioli resta in corsa per più obiettivi. E la società sta lavorando per intervenire sul mercatonelle prossime sessioni.

Una delle esigenze che il club rossonero si porta dietro dal mercato estivo è quella di un vice Theo Hernandez. Da tempo la dirigenza ha individuato il profilo giusto: Juan Miranda. Il giocatore, in scadenza a giugno col Betis Siviglia, ha già dato il suo gradimento ai rossoneri.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, continuano i contatti tra Milan e Betis per cercare un'intesa e portare il terzino a Milano già a gennaio. Il Milan è pronto a mettere sul piatto 5 milioni di euro.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.