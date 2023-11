Calciomercato / Il Milan ha scelto il colpo di gennaio: “Ci stanno provando”

Come vi stiamo raccontando in queste settimane, il Milan ha definitivamente messo in moto i motori ed è entrato in azione su diversi fronti di calciomercato. Il club rossonero ha deciso di muoversi con forza e determinazione già a gennaio con almeno 3 colpi di livello per andare a colmare le lacune della rosa emerse in questo avvio di stagione. Difesa e attacco hanno la priorità assoluta, ma non è detto che non possa arrivare una sorpresa di mercato anche a centrocampo.