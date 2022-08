Milan, la difesa accoglie il nuovo arrivato Thiaw: conosciamolo meglio

Da pochi giorni il Milan ha acquistato un nuovo difensore per il reparto arretrato. In attesa di vederlo in campo, la società rossonera ha realizzato un focus sul nuovo acquisto Malick Thiaw . Ecco l’approfondimento apparso sul sito acmilan.com:

I 194 cm per 80 kg gli regalano un ottimo fisico di partenza, importante soprattutto per fare la differenza nel ruolo di competenza: caparbio, agile, di grinta e personalità. Va sottolineata, però, anche una buona tecnica. A Thiaw non mancano visione di gioco e doti nell'impostazione palla al piede, tant'è che in carriera - in poche occasioni - ha agito anche come mediano difensivo. Bravo, difficile da superare e da marcare in area avversaria, perché in situazioni favorevoli da calcio piazzato può essere un fattore vista la qualità nello stacco aereo.