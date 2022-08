Sassuolo-Milan, un super Maignan ipnotizza Berardi ed ottiene un punto

Questa sera alle ore 18:30 i rossoneri hanno affrontato al Mapei Stadium il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra di mister Pioli è stata stravolta rispetto all' undici titolare di sabato sera contro il Bologna. E' sceso in campo dal primo minuto Tommaso Pobega, in prestito nello scorso anno al Torino. Al 9' minuto del primo tempo l' attaccante rossonero Rafael Leao spreca il gol del vantaggio sulla ribattuta del portiere. Dopo una manciata di minuti il lusitano si rende nuovamente pericoloso con un tiro dalla distanza, che esce di poco dallo specchio difeso da Consigli. Al 20' Kyriakopoulos entra in area e punta Florenzi: il greco cade a terra complice anche il tocco di Saelemakers, il direttore di gara indica il dischetto. In occasione del calcio di rigore Mike Maignan si rende protagonista con una super parata con la mano di richiamo sulla battuta troppo centrale di Domenico Berardi.