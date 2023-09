Milan, rinviata la conferenza stampa di Luka Jovic: giocherà il derby?

Nella giornata di oggi alle ore 14:00, era in programma la conferenza stampa di Luka Jovic. La presentazione dell'attaccante...

Nella giornata di oggi alle ore 14:00, era in programma la conferenza stampa di Luka Jovic . La presentazione dell'attaccante serbo alla stampa però sarà rinviata a data da destinarsi. I tifosi rossoneri, dunque, molto probabilmente conosceranno l'ex viola sul campo già dalla prossima gara di campionato.

VERSO INTER-MILAN: JOVIC IN CAMPO GIA' NEL GIORNO DEL DERBY?

Sabato pomeriggio alle ore 18:00 andrà in scena l'attesissimo derby di Milano, e Stefano Pioli affiderà la maglia da titolare ad Olivier Giroud - ma non è escluso che nel secondo tempo possa entrare in campo anche Luka Jovic, che conosce ormai molto bene il campionato italiano.