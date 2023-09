Premio Gentleman 2023: a trionfare Calabria, Thiaw e Leao

Ieri sera è andata in scena la 28esima edizione del Premio Gentleman. Il premio viene affidato a coloro che si sono distinti per Fair Play, correttezza e professionalità sia in campo che fuori. E' anche l'occasione giusta per raccogliere fondi da destinare a diverse Associazioni a sostegno di numerosi programmi umanitari come Fondazione Milan, Fondazione Pupi e In Campo con il Cuore. Fra i vincitori vi sono diversi giocatori di Inter e Milan. Partiamo dal Miglior Goal 2022/23 che, ai nerazzurri, viene assegnato a Lautaro Martinez. Fra i rossoneri, invece, viene premiato la stella portoghese, Rafael Leao. Diversi nomi per il Premio Gentleman: Calabria per il Milan, Di Marco per l'Inter, Pessina per il Monza e Fagioli per la Juventus.