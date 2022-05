We the champions: ecco i nuovi prodotti rossoneri per lo Scudetto

Il Milan festeggia lo Scudetto appena vinto anche con i prodotti esclusivi del 19esimo titolo. Il comunicato del Milan

“Dalle cover per il tuo smartphone alla tazza celebrativa per una colazione da Campioni. Le sciarpe tricolori e la bandiera del 19º Scudetto, il poster celebrativo con i momenti salienti della stagione prodotto in edizione limitata, 1899 pezzi, e non solo. Su store.acmilan.com puoi trovare tutti prodotti che desideri per celebrare la vittoria della nostra squadra del cuore! Non perderti la maglia celebrativa WE THE CHAMP19NS disponibile anche su Amazon: WE THE MANY, WE THE CHAMP19NS!”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.