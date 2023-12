Milan / Colpo di scena: i rossoneri volano in Germania per il bomber

Colpo di scena per la squadra rossonera. Il team sta cercando in tutti i modi di chiudere per il nuovo attaccante. Ecco tutti i dettagli

Solo questione di tempo prima che il Milan possa avere un nuovo numero nove in rosa. La squadra rossonera ha bisogno di un'alternativa di primissimo livello per poter far riposare Olivier Giroud e con il passare del tempo prendere anche il suo posto da titolare. Il nome individuato arriva dalla Germania.

Furlani e Moncada sono sicuri che il centravanti possa fare davvero bene e confermarsi anche all''interno del nostro campionato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Il bomber pronto per raccogliere le redini dell'attacco del Diavolo arriva da Stoccarda e stiamo parlando di Serhou Guirassy.

Moncada come detto è in Germania e sta cercando di capire i margini di trattativa con lo Stoccarda. Il calciatore ha una clausola rescissoria che si aggira sui venti milioni di euro. Una cifra tutt'altro che cospicua se pensiamo che in questo inizio di stagione ha già messo a referto ben sedici gol.

